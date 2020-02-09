Лондон, , 17:16 — REGNUM Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней пришли к выводу, что максимальное число заболевших от коронавируса достигнет 500 тыс. человек, об этом 9 февраля сообщает Bloomberg.

Подобный вывод стал возможен благодаря созданию специальной математической модели на основе данных о заболевших в китайской провинции Хубэй, откуда и начал распространяться вирус.

«Ситуация достаточно неопределенная, однако исходя из имеющихся данных можно сделать предположение, что на пике распространения вируса в Ухане заразится примерно 5% жителей города, то есть около 500 тыс. человек», — отметил один из ученых в комментарии изданию.

Примечательно, что названные специалистами данные значительно превосходят официальные данные, согласно которым общее число заболевших составляет порядка 37 тыс. человек.