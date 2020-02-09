Челябинск, , 16:35 — REGNUM В Челябинской области граждан Китая вывозят из карантинного пункта с посёлке Ужёвка Сосновского района. Об этом сообщает областной минздрав.

Их распределяют по медицинским учреждениям. Министр здравоохранения области Юрий Семенов находится на месте и следит за ходом работ.

«Карантинный центр в Сосновском районе закрыт», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункте находились шесть китайцев. Там они проходили карантин в связи с коронавирусом. Но местные жители выступили против нахождения там карантина. Они провели стихийную акцию и в итоге смогли добиться закрытия центра.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей