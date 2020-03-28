Москва, 28 марта 2020, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
28 марта
28 марта 1943 года завершилось наступление войск Центрального фронта на орловском направлении. Левое крыло фронта продвинулось на 150 км.
Орловский фронт вновь переименован в Брянский фронт.
28 марта 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили город Николаев.
Силы 1-го Украинского фронта заняли город Черновицы.
Войска 2-го Украинского фронта, наступая на Яссы и Кишинев, создав угрозу окружения вынудили 6-ю немецкую и 3-ю румынскую армии отступить от реки Южный Буг. Таким образом силы 3-го Украинского фронта получили возможность развить наступление на Одесском направлении.
28 марта 1945 года части 2-го Украинского фронта, овладев городами Дьер и Комаром, полностью очистили от противника южный берег Дуная от Эстергома до устья реки Малый Дунай (южный).
Войска правого крыла 3-го Украинского фронта форсировали реку Раба и выбили противника из укрепленных им позиций. 2-я танковая армия немцев, прикрывавшая надьканижское направление, была охвачена с севера и начала отступление.
Войска 2-го Белорусского фронта на севере Польши освободили город и порт Гдыня.