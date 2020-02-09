Рига, , 16:05 — REGNUM Латвийский центр среды, геологии и метеорологии предупреждает, что к Латвии приближается очень активный циклон, который определит погоду на неделю, пишет портал nra.lv.

В ночь на понедельник порывы ветра достигнут 17 — 19 метров в секунду, на побережье они будут ещё сильнее: 20 — 24 метра в секунду, местами до 25.

Циклон окажет влияние на погоду в течение недели. Он принесёт обильные осадки, сильный ветер, с порывами и относительно высокую от + 3 до +5 С, для этого времени года температуру. Только к следующим выходным он сменится антициклоном, ветер утихнет, покажется солнце, местами приморозит, ночью столбик термометра может опуститься до — 4 С.