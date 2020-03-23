Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

23 марта

23 марта 1942 года завершился 1000-километровый рейд белорусских партизанских отрядов через Минскую и Пинскую области, в ходе которого партизаны громили полицейские участки и вели политическую работу с местным населением.

23 марта 1943 года завершились оборонительные бои сил Воронежского фронта на белгородско-харьковском направлении. Красная армия закрепилась на линии Коренево — Краснополье — Гостищево и далее по левому берегу Северного Донца до Волчанска.

Красная армия освободила районный центр Славянская на Кубани.

23 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта освободили 8 населенных пунктов в Тернопольской и Хмельницкой областях.

23 марта 1945 года силы 3-го Украинского фронта в Венгрии заняли город Секешфехервар. Южнее города войска фронта вынудили 6-ю танковую армию СС начать отступление под угрозой окружения.