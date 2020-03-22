Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

22 марта

22 марта 1943 года войска Калининского и Западного фронтов, ликвидировав ржевско-вяземский плацдарм противника, оттеснили врага на 130−160 км от Москвы, к рубежу Рибшево — Сафоново — Милятино.

Нацистские каратели в Минской области сожгли деревню Хатынь со всеми жителями (149 человек, в числе которых 75 детей).

22 марта 1944 года войска 2-го Украинского фронта освободили города Первомайск, Муровано, Куриловцы, Ярышев и Надушита в Николаевской и Винницкой областях, форсировали Днестр и захватили крупный плацдарм на его правом берегу южнее города Могилев-Подольский.

22 марта 1945 года началось наступление войск 1-го Белорусского фронта с целью ликвидации кюстринского выступа противника и расширения плацдармов на западном берегу реки Одер.

Войска 1-го Украинского фронта в Польше и Германии заняли города Нойштадт, Козель, Штейнау, Зюльц, Краппиц, Обер-Глогау и Фалькенберг.