Челябинск, , 15:50 — REGNUM В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Те китайцы, которые туда помещены, теперь будут перенаправлены для медицинского наблюдения в стационары. А 10 февраля планируется обсудить ситуацию между ведомствами и принять решение по поводу местонахождения карантинного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункте находятся трудовые мигранты из Китая. Местные жители выступили против его создания и вышли на стихийную акцию протеста.

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