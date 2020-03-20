Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

20 марта

20 марта 1942 года белорусские партизаны заняли город Кличев, что положило начало операции по освобождению всего Кличевского района. К апрелю советская власть на этой территории была восстановлена.

На юге Белоруссии нацисты начали карательную операцию против партизан и мирных жителей Октябрьско-Любанской зоны, в ходе которой было уничтожено 5,6 тыс. человек. Часть партизанских отрядов с боями вышла из окружения, оставшиеся создали единую бригаду.

20 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта освободили города Винница, Червоноармейск, Литин и вышли в район города Броды.

20 марта 1945 года войска 1-го Белорусского фронта завершили разгром группировки противника, блокированной в районе города Альтдамм, заняли сам город и вышли к реке Одер. Тем самым они выполнили свою задачу в рамках Восточно-Померанской операции.

Силы 3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии заняли город Браунсберг.

Войска 1-го Украинского фронта разгромили более пяти окруженных дивизий противника в районе юго-западнее Оппельн.

Части 2-го Украинского фронта вышли к реке Дунай севернее города Таварош, тем самым отрезав противнику путь отхода в северо-западном направлении.