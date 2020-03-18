Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

18 марта

18 марта 1942 года партизаны Орловской области захватили деревню Синезерки и ряд близлежащих населённых пунктов, находящихся на железной дороге Брянск — Навля. Партизанские отряды удерживали эту позицию более трёх недель, не давая противнику пользоваться железнодорожными путями.

18 марта 1943 года Красная армия оставила Белгород и закрепилась на левом берегу реки Северный Донец.

18 марта 1944 года завершилась Березнеговато-Снигирёвская операция войск 3-го Украинского фронта. Красная армия вышла к реке Южный Буг, на подступы к Николаеву, в район Константиновка и южнее.

Войска 1-го Украинского фронта освободили крупный железнодорожный узел и город Жмеринка в Винницкой области и форсировали реку Южный Буг.

18 марта 1945 года силы 1-го Белорусского фронта в Польше завершили разгром кольбергской группировки противника и овладели городом и портом Кольберг.

Войска 1-го Украинского фронта в Польше окружили более пяти вражеских дивизий к юго-западу от Оппельна (Ополе).

Войска 3-го Украинского фронта в Венгрии, сломив сопротивление 6-й танковой армии СС, форсировали реку Шарвиз.