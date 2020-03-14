Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

14 марта

14 марта 1942 года украинские партизанские отряды из соединения Сидора Ковпака совершили налёт на железнодорожную станцию Тетерев и взорвали мост через одноимённую реку, из-за чего сообщение по дороге Коростень-Киев оказалось прервано на 45 дней.

14 марта 1943 года немецкие войска окружили Харьков.

Белорусские партизаны Освейского и Дриссенского районов начали наступление на немецкую карательную экспедицию, выбили противника с левого берега реки Свольна и заставили его перейти к обороне.

14 марта 1944 года Красная армия на Украине освободила более 300 населенных пунктов на Проскуровском, Винницком, Кировоградском и Николаевском направлениях.

Войска 3-го Украинского фронта в районах Березнеговатое и Снигирёвка нанесли поражение немецкой 6-й армии.

14 марта 1945 года силы 2-го Белорусского фронта приступили к ликвидации основных сил 2-й немецкой армии, блокированной в районе Данциг — Гдыня.

Войска 1-го Белорусского фронта наступали на противника, блокированного в районе Кольберга.

Войска 2-го Украинского фронта в Чехословакии освободили железнодорожный узел город Зволен.