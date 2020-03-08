Москва, 8 марта 2020, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
8 марта
8 марта 1942 года части Калининского фронта, наступавшие на холмскую группировку противника, подверглись вражеским контратакам из районов Тараканово, Дуброво и Хворошино.
8 марта 1943 года 1-й отдельный чехословацкий батальон Людвика Свободы, сформированный в СССР, вступил в свой первый бой у деревни Соколово в Харьковской области.
Войска Западного фронта освободили город и железнодорожную станцию Сычевка в Смоленской области.
В ходе операции, в которой участвовало 1050 брянских партизан, был взорван мост на железной дороге Брянск — Гомель.
8 марта 1944 года Северный флот высадил десант в заливе Маативуоно (губа Малая Волоковая) в Мурманской области.
Войска 3-го Украинского фронта освободили город Новый Буг в Николаевской области.