Москва, 7 марта 2020, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
7 марта
7 марта 1942 года авиация Балтийского флота заминировала выходы из военно-морской базы в Хельсинки, занятой финско-германским флотом.
7 марта 1943 года Красная армия западнее и северо-западнее Гжатска заняла 24 населенных пункта.
7 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта освободили районный центр и крупную железнодорожную станцию Подволочисск в Тернопольской области и ещё более 200 населенных пунктов.
7 марта 1945 года войска 2-го Украинского фронта в Чехословакии освободили город Банска-Штявница.