Москва, 3 марта 2020, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
3 марта
3 марта 1942 года в рамках Ржевско-Вяземской операции началось наступление войск Калининского фронта против немецкой 9-й армии.
3 марта 1943 года Красная армия освободила Ржев.
Войска Воронежского фронта в Сумской и Харьковской областях продвинулись на рубеж Верхняя Сыроватка — Лебедин — Опошня — Охочае.
Силы правого крыла Юго-Западного фронта из-за контратаки противника вынуждены были отойти к реке Северный Донец, вследствие чего под ударом оказались наступающие на запад войска Воронежского фронта.
3 марта 1944 года Красная армия на Украине освободила город Ямполь в Хмельницкой области.