Москва, , 13:42 — REGNUM Новые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV в России выявлены не были. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на территории России, в результате проводимого в связи со вспышкой коронавируса мониторинга были выявлены два случая заболевания. Новых случаев заболеваний диагностировано не было.

Уточняется, что граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, прибыли накануне из Китая, где находится очаг заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители города Челябинска вышли на стихийный митинг против открытия карантинного коронавирус-центра. В настоящее время в карантинном центре находится один человек, заболевания коронавирусом у него выявлено не было.

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