Пекин, , 12:46 — REGNUM Почти 12 тысяч медиков прибыли со всего Китая для борьбы с коронавирусом в провинцию Хубэй. Об этом 9 февраля сообщил на пресс-конференции журналистам официальный представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

В провинцию Хубэй, где находится очаг эпидемии, вызванной коронавирусом, госкомитетом по здравоохранению направлено 11 921 медиков.

Ми Фэн отметил бесстрашие и бескорыстие прибывших в Хубэй медиков, и выразил уверенность, что благодаря этому Китай сможет победить болезнь, унесшую жизни более 800 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, достигло 812 человек, число заболевших превысило 37 200 человек. Число полностью исцелившихся от болезни достигло 2731 человек.

Заболевшие новым типом коронавируса есть во всех провинциях Китая, также есть заболевшие в более, чес 20 странах мира. Властями Китая были предприняты жёсткие меры по недопущению распространения заболевания. Были закрыты въезд и выезд в крупных городах Китая, ограничено транспортное сообщение в городах, введены штрафы за отсутствие медицинской маски на лице в общественном месте.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв коронавируса в Китае достигло 812 человек