Кишинёв, , 12:45 — REGNUM Одной из духовных опор страны является Православная Церковь, написал 8 февраля президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Об этом лидер Молдавии написал после посещения одного из старейших монастырей в стране — женского монастыря в селе Вэрзэрешть Ниспоренского района, в котором находится храм Рождества Христова. Первое упоминание об монастыре, по словам лидера Молдавии, относится к 1420 году, а в нынешнем году обитель отмечает 600-летие.

«Православная церковь — одна из духовных опор нашей страны, а мы должны сохранить и передать потомкам наши национальные ценности», — подчеркнул Додон.

Он также сообщил о принятом им решении оказать финансовую помощь обители.

ИА REGNUM напоминает, в 1992 году Православная Церковь Молдавии в связи с образованием государства Молдавия после распада СССР получила по решению Священного Синода РПЦ статус самоуправляемой.