Барнаул, , 12:04 — REGNUM Горькой реальностью назвал кандидат медицинских наук и алтайский общественник Константин Емешин данные о том, что ежегодно в России ошибки врачей приводят к осложнениям для 70 тыс. пациентов. Комментируя на своей странице в Facebook слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко, он пояснил:

«Горькая реальность. Вспоминаю, как в своё время будучи в Бостоне мне показали программу повышения квалификации американского врача общей практики. И там кроме известных мне предметов — хирургия, терапия, офтальмология и другие — самый большой цикл (400 часов) был с неизвестным мне названием. Я переспросил, что это за предмет, который по количеству часов самый большой. И мне перевели это название по содержанию: «Общение с больным».

Тогда я естественно удивился: «А что можно преподавать так много часов?». Но мне показали, что там есть разделы: диалог с … «больным раком», «беременной женщиной», «молодой мамой», «больным диабетом» и прочее. Да и в последующем работая в здравоохранении и создав в 1994 году первое общество защиты прав потребителей медицинских услуг, мне стало очевидным, что большинство жалоб провоцируется неумением врача вести диалог с больным.

И врач, как правило, ведёт себя не как сострадающий врач психотерапевт, а как обычный человек, спорящий и возмущающийся поведением пациента, забывая что он больной. В 90-е годы на это наслоилась еще коммерциализация профессии, когда от врача руководители стали требовать рисовать «палочки» — сколько прошло диспансеризацию, сколько обследований и консультаций. А подготовка врача переместилась от пастели больного, в симуляционные центры. Мединституты практически лишились клинических баз».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко известил о том, что ежегодно в России ошибки врачей приводят к осложнениям для 70 тыс. пациентов. Чиновник также отметил, что есть и официальная статистика смертей из-за ошибок врачей.

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