Челябинск, , 11:57 — REGNUM В Челябинской области местные жители протестуют против открытия карантинного коронавирус-центра. Стихийная акция прошла в посёлке Рощино, пишут местные СМИ.

В частности, население не устроило то, что центр в деревне Ужёвка открыли в детском лагере, пишет Znak.com. Люди боятся распространения инфекции среди детей.

Отметим, в деревне Ужёвка на карантине находится один человек. У него коронавируса нет. Тем не менее две недели он будет под наблюдением врачей.

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