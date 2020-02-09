Салехард, , 11:32 — REGNUM На Ямале увеличили финансово и расширили поддержку семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщил в своём послании Законодательному собранию региона губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Инфографика мер поддержки семей с детьми-инвалидами в ЯНАО Пресс-служба главы ЯНАО

Особенные дети в ЯНАО имеют право на получение сертификата на сумму 500 тыс. рублей, который можно потратить на реабилитацию или восстановительную терапию. Получить его можно до достижения ребёнком семи лет, а использовать в течение пяти лет после получения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком-инвалидом увеличено на Ямале в три раза — до 18 тысяч рублей. Кроме того, особенные дети имеют право на компенсацию проезда на лечение или отдых раз в год туда и обратно на любом виде транспорта, включая самолёт.