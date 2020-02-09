Амстердам, , 11:30 — REGNUM Экспертный центр по эвтаназии (ранее известный под названием Клиника завершения жизни) сообщает о резком увеличении в 2019 г. числа просьб об эвтаназии. В прошлом году в центр поступило 3122 просьб, что на 22%, чем в 2018 г. В 2017 и 2018, наоборот, наблюдалась стабилизация числа просьб об эвтаназии.

Вследствие внезапного роста числа просьб Экспертный центр столкнулся с нехваткой врачей. В 2019 г. выполнено 898 процедур эвтаназии.

В Экспертный центр обычно обращаются в связи со сложными случаями, когда речь идёт, к примеру, об эвтаназии у психиатрических пациентов или пациентов, страдающих деменцией.