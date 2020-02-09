Тосно, Ленинградская область, , 10:39 — REGNUM В минувшую субботу, 8 февраля, пять человек провалились под лёд одного из заполненных водой карьеров в Тосненском районе Ленинградской области. Три человека погибли, в том числе один ребенок.

В связи с этими трагедиями органы СКР по Ленобласти возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Идет следствие, принимаются меры по недопущению новых ЧП на водоёмах.

Первая трагедия произошла в субботу около 11 часов утра. Мужчина с двумя детьми вышел на лыжах на лёд карьера близ поселка Шапки.

«Внезапно лед треснул и мужчина с детьми провалились в воду. Главе семейства удалось выбраться и спасти одного из детей. Второй ребенок, 3-летняя девочка, погибла», — уточнили обстоятельства случившегося в СУ СКР по Ленобласти.

Около полудня на этом же карьере провалились под лёд и погибли еще двое лыжников — мужчина и женщина. Их тела извлекли из воды сотрудники оперативных служб. Причем, как сообщали СМИ, людям кричали с берега об опасности, но они проигнорировали это.

В рамках уголовного дела идет выяснение всех обстоятельств трагедии. Назначен комплекс судебных экспертиз. «В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения граждан на льду. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности», — заявили в следственных органах СКР по Ленобласти.

Как сообщили в СУ СКР, в связи с чрезвычайным характером случившегося создан оперативный штаб, который возглавил руководитель Следственного управления Сергей Сазин. Планируются мероприятия по недопущению граждан на лёд водоемов.

Особое беспокойство вызывают назначенное на 9 февраля мероприятие «Лыжная стрела» по массовыму выезду петербургских любителей лыж в поселок Шапки Тосненского района и поселок Орехово Приозерского района.

Следственное управление предупреждает граждан об опасности нахождения на льду водоемов и просит лыжников не выходить на лёд.

Читайте ранее в этом сюжете: Четверо человек провалились под лёд в Ленобласти, есть погибшие