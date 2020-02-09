Иокогама, Япония, , 10:47 — REGNUM Лекарства для 600 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту города Иокогамы, доставят власти Японии. Об этом 9 февраля заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като в эфире телеканала NHK.

Как пояснил Кацунобу Като, было установлено, что на круизном лайнере есть 600 пассажиров, которым для лечения либо профилактики каких-то заболеваний требуется принимать лекарства на регулярной основе. По словам министра, лекарства будут доставлены на борт Diamond Princess в течение дня 9 февраля.

Круизный лайнер Diamond Princess вышел из порта Иокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, заболевший коронавирусом 2019-nCoV, он сошёл на берег в Гонконге.

Властями Японии было принято решение по приходу судна в порт Иокогамы объявить на нём двухнедельный карантин до 19 февраля, чтобы избежать распространения коронавируса.

В настоящее время на судне находятся около 3700 человек из 50 стран мира, в том числе граждане России. С борта лайнера были эвакуированы 64 человека, у которых было диагностировано заболевание коронавирусом 2019-nCoV. Среди заболевших граждан России нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв коронавируса составило 812 человек. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 37 252 человека, число выздоровевших составило 2731 человек.

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