Москва, , 09:16 — REGNUM Бывший пилот гражданской авиации, специалист по безопасности полетов Александр Романов объяснил, почему китайские авиакомпании начали увольнением российских пилотов. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.

По мнению Романова, у этого процесса есть две причины, первая — это, конечно же, коронавирус 2019-nCoV, который привел к фактическому закрытию Китая и остановке туристического потока. Вторая — это приобретение опыта китайскими летчиками.

Романов отметил, что вспышка коронавируса в Китае привела к тому, что туристический поток в эту страну практически остановился.

«В связи с коронавирусом, привозки у них сокращаются. Я знаю, что там иногда возят по 5−10 пассажиров на больших самолетах», — рассказал он.

Кроме того, китайские авиакомпании на протяжении трех последних лет активно нанимали на работу российских пилотов гражданской авиации с хорошим знанием английского языка. от российских пилотов, в том числе, требовалось обучить китайских пилотов летать на современных пассажирских самолетах.

Теперь, спустя три года, российские летчики обучили китайских, а сами стали не нужны.

При этом Романов уверен, что работавшие в Китае российские пилоты гражданской авиации вряд ли вернуться в Россию. Все они получили летные сертификаты Евросоюза и США, а потому, скорее всего, будут искать работу в зарубежных авиакомпаниях, в частности, в Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайские авиакомпании начали увольнять российских пилотов. Так, готовится сокращение или временный простой без зарплаты более сотни пилотов гражданской авиации из России. Всего за последние три года в Китай за высокими зарплатами уехали около 500 российских пилотов.