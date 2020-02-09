Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 08:53 — REGNUM В аптеках ямальского города Ноябрьска почти не осталось медицинских масок. Об этом сообщает «Ноябрьск 24».

Напомним, в этом городе 4 февраля госпитализирована учащаяся одной из школ с подозрением на коронавирус. Девочка недавно вернулась из Китая и у неё обнаружены признаки простуды. Истинный диагноз у ребёнка пока выясняется.

Журналисты издания нашли в местных аптеках только одноразовые детские маски по 15 рублей за штуку. И лишь одну фармацевтическую точку, где взрослая маска стоила 25 рублей.

Как отметили провизоры в аптеках, ноябряне за текущую неделю раскупили столько медицинских масок, сколько обычно продаётся за три года.

«Школы закупают массово», — пояснила генеральный директор сети аптек «Фармация» Алла Балина.

Также она отметила, что в высокой стоимости масок виновны оптовики, которые ранее продавали маску за рубль, сейчас за 10 рублей. Кроме того, вырос спрос на антисептики для рук.

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