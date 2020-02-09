Амстердам, , 08:34 — REGNUM Благотворительные организации обеспокоены намерением банков страны перейти к отрицательным ставкам. Организации считают, что речь идёт о крайне нежелательном факте, пишет газета Financieele Dagblad.

С апреля юридические лица будут платить 0,5% за вклады, превышающие — у банка ING сумму в 1 миллион евро, у ABN Amro — 2,5 миллионов евро, а у Rabobank — 12,5 миллионов евро.

Многие крупные благотворительные организации держат в банках многомиллионные суммы на случай катастроф или других чрезвычайных обстоятельств. Отчасти они могут избежать отрицательной ставки, распределив эти средства по ряду разных банков. Впрочем, в банке Rabobank заявили о готовности не распространять действие отрицательной ставки на благотворительные организации.