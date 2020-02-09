Москва, , 08:33 — REGNUM Избыточное потребление человеком красного мяса, которое прошло химическую обработку, может спровоцировать развитие онкологического заболевания. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил онколог Андрей Пылев.

Он отметил, что безусловно рацион человека в большой степени влияет на развитие тех или иных заболеваний. При этом не стоит обвинять кофе и шоколад в развитии той или иной формы рака.

«Кофе, шоколад, безусловно, могут вызывать другие патологические состояния, но не они в первую очередь ассоциируются с возникновением онкологических заболеваний. Из доказанных факторов рациона питания — это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе», — сказал Пылев.

Что касается алкоголя, то он лишь в определенной степени способствует развитию онкологических заболеваний.

Также Пылев рекомендует не употреблять очень горячую пищу.