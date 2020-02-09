Пекин, , 08:01 — REGNUM Государственный совет по профилактике и борьбе с эпидемией пневмонии дал временное наименование новому опасному вирусу. В официальных документах, а затем и новостях вирус называют «новой коронавирусной пневмонией», сообщает китайский информационный интернет-центр China.org.

В англоязычном варианте названия болезни обозначается как Novel coronavirus pneumonia или аббревиатурой от этого названия, NCP.

Между тем постоянное название болезни, унесшей на территории Китая уже 811 жизней, дадут во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако пока официальных высказываний на эту тем в организации сделано не было.