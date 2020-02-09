Одесса, Украина, , 07:38 — REGNUM В Одессе радикалы разбили вновь изготовленную памятную доску маршалу Георгию Жукову при попытке группы активистов повесить ее на прежнее место на здании, откуда ее недавно демонтировали представители радикальных националистических организаций. Об этом сообщает пресс-служба «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также местное издание «Думская».

По информации запрещенной в РФ радикальной организации, группа из 5−7 человек прибыла 7 февраля по адресу улица Новосельского, 64, где ранее на здании висела памятная доска маршалу СССР. По сообщению источника, за час до начала мероприятия, — возвращения памятной доски на ее прежнее место, на страничке в социальной сети Facebook местной ячейки партии, лидером которой является украинский блогер и журналист Анатолий Шарий, появился призыв ко всем неравнодушным одесситам принять участие в мероприятии.

Между радикалами и активистами, которые пытались повесить памятную доску на ее прежнее место, по словам националистов, возникла потасовка. Памятную доску советскому маршалу представители «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по их же словам, разбили и выбросили на помойку.

«Несмотря на то, что количество людей, которые появились для «восстановления справедливости», к которой призывал Шарий, не достигло даже десятка, а также то, насколько остро и оперативно среагировала поддерживаемая Нацкорпусом (организация, деятельность которой запрещена в РФ) патриотическая общественность города, можно утверждать: проукраинские настроения в городе удается поддерживать на должном уровне», — пришли к выводу радикалы.

В свою очередь один из местных радикалов Демьян Ганул в комментарии изданию «Думская» заявил, что памятную доску Георгию Жукову не разбили, а она «сама» упала из «трясущихся» рук группы активистов, пытавшихся ее повесить на ее прежнее место, и «разбилась». «Пришлось выбросить ее в мусорный бак», — добавил радикал.

ИА REGNUM напоминает, ранее представители радикальных организаций снесли в Одессе барельеф маршалу Жукову со здания, расположенного по адресу улица Новосельского, 64, которое находится на балансе университета имени И. И. Мечникова.

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