Санкт-Петербург, , 07:29 — REGNUM Санкт-Петербург оказался лидером среди городов России по количеству отелей для романтического отдыха. 8 февраля об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

В первую пятёрку регионов с наибольшим количеством отелей для отдыха молодожёнов также вошли Москва, Суздаль, Геленджик и Сочи, включая пляжный район города Адлер. Замкнули десятку Калининград, Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

В OneTwoTrip отметили, что такие отели подойдут не только для проведения медового месяца, но и для романтической поездки на выходные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе аналитическое агентство «ТурСтат» назвало самые популярные направления для авторских туров в России. Такими направлениями были признаны Крым, Алтай, Прибайкалье (Иркутская область и Бурятия) и Карелия.

Читайте ранее в этом сюжете: Самые популярные направления авторских туров по России