Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Лауреат Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн скончался на 98-м году жизни в США. Об этом сообщает в субботу, 8 февраля, на сайте университета Vanderbilt University.

«Стэнли Коэн… скончался в Нэшвилле 12 февраля, — говорится в сообщении. — Коэну, выдающемуся профессору, было 97 лет».

Причины смерти не называются.

Напомним, Стэнли Коэн родился в Бруклине (штат Нью-Йорк) 17 ноября 1922 года. Его родители эмигрировали из России. Коэн в 1948 году защитил докторскую по биохимии, а в 1986 году получил Нобелевскую премию.