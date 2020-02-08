Гуанчжоу, Китай, , 21:54 — REGNUM Генконсульство РФ в Гуанчжоу обратилось к гражданам России, которые по различным обстоятельствам не могут покинуть юг Китая, с просьбой максимально быстро заполнить электронное заявление о постановке на консульский учет. Об этом 8 февраля сообщается на сайте диппредставительства.

«Данная информация позволит сотрудникам Генконсульства, в случае осложнения эпидемиологической обстановки, оперативно связаться с каждым из вас», — говорится в сообщении.

Однако, в генконсульстве настоятельно рекомендуют гражданам РФ покинуть в инициативном порядке Китай, воспользовавшись регулярным авиационным сообщением с Москвой, осуществляющимся из китайских городов Гуанчжоу, Шанхай и Пекин.

Напомним, ранее власти крупнейшего китайского города Шанхай запретили местным жителям находиться в общественных местах без медицинских масок.

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