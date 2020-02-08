Москва, , 21:40 — REGNUM Онколог Андрей Пылев заявил, что фактором риска развития онкологических заболеваний является употребление в большом количестве красного мяса, которое прошло химическую обработку. Об этом 8 февраля он сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

Врач подчеркнул, что несмотря на то, что кофе и шоколад могут вызвать различного рода патологические состояния, однако, эти продукты не ассоциируются непосредственно с возникновением онкологии.

«Из доказанных факторов (возникновения онкологических заболеваний — Ред.) — это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе», — отметил специалист.

Онколог посоветовал избегать употребления слишком горячей пищи, так как она может вызвать развитие рака пищевода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов поставил под сомнение заключение греческих ученых о том, что наличие храпа может быть фактором риска развития онкологических заболеваний у женщин.

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