Москва, , 20:48 — REGNUM Более 30 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 8 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 20:45 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны 12 рейсов, ещё семь отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны семь рейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны восемь рейсов, еще два отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Напомним, 7 февраля научный руководитель Гидрометцентра РФРоман Вильфанд рассказал, что в выходные дни в столице России ожидается хорошая погода для лыжных прогулок.