Вашингтон, , 20:52 — REGNUM В государственном департаменте США сообщили об эвакуации более 800 американских граждан из китайского города Ухани, в котором зафиксирована вспышка нового типа коронавируса. Об этом 8 февраля сообщается на сайте ведомства.

«В общей сложности мы эвакуировали более 800 пассажиров из Ухани», — говорится в заявлении Госдепа.

Отмечается, что граждане США и те, кто имеет разрешение на постоянное жительство в стране, были эвакуированы из Ухани двумя самолетами, которые благополучно приземлились в Соединенных Штатах. Доставленные лица из Китая пройдут в США медицинский осмотр в центрах по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские средства информации со ссылкой на представителя посольства США в Пекине заявили о гибели от коронавируса 2019-nCoV гражданина США в китайском городе Ухань.

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