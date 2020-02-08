Миасс, Челябинская область, , 19:32 — REGNUM В челябинском Миассе на карантин помещены 15 ранее вернувшихся из Китая граждан. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Они находятся в инфекционном отделении Миасского медицинского центра «Северный». При этом в минздраве отмечают, что все граждане здоровы. Две недели им предстоит пробыть под наблюдением врачей.

Отметим, также обсерватор создан для граждан Китая, прибывших на Урал. Такой же обсерватор 7 февраля открылся в Екатеринбурге. Ради него пришлось прервать лечение клиентов санатория «Бодрость», на площадях которого и разместили китайцев.