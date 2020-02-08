Бангкок, , 19:29 — REGNUM В торговом центре тайского города Накхонратчасима (Корат) возобновилась стрельба, об этом 8 февраля сообщает Bangkok Post.

Преступника до сих пор не удалось ликвидировать, так как он продолжает удерживать заложников, в настоящее время в его плену находятся 16 человек.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, капрал Джакрапант Томма, находясь на военной базе недалеко от города убил троих человек, включая своего командира, затем угнал транспортное средство и направился в торговый центр «Терминал 21», где продолжил убивать людей.

Мотивы его преступления еще предстоит выяснить. Злоумышленник открыл огонь по зданию ТЦ из гранатомета, затем продолжил стрелять из винтовки, его жертвами стали 17 человек.

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