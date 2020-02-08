Красноярск, , 19:12 — REGNUM В воскресенье, 9 января, в южных районах Красноярского края ожидается порывистый юго-западный ветер до 20−25 м/с. Предупреждение о штормовой погоде 8 февраля опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Сильный порывистый ветер ожидается и по югу центральных районов края. Порывистый ветер до 23 м/с, по данным портала Gismeteo, возможен и в Красноярске.

Днём 9 февраля в Красноярске потеплеет до + 4 °C, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на 10 февраля похолодает до — 2 °C, в связи с чем местами возможна гололедица.

Ожидается, что настоящий мороз вернётся в Красноярск в ночь на вторник 11 февраля, когда температура воздуха может опуститься до — 18 °C, а дневная — установиться на несколько дней в интервале −11… −6 °С.