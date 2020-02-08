Нур-Султан, , 18:49 — REGNUM В результате массовых беспорядков, произошедших в Казахстане, в больнице оказались 37 человек, об этом 8 февраля сообщают местные СМИ со ссылкой на вице-министра здравоохранения Камалжана Надырова.

Столкновения произошли в Жамбылской области Казахстана, в Кордайском районе. В общей сложности за помощью врачей обратились 137 человек, однако 100 человек уже выписаны из больниц.

«В стационарах находятся 37 человек, в том числе девять — в реанимации, 18 человек готовятся к выписке», — подчеркнул Надыров.

Напомним, жертвами беспорядков в указанном районе Казахстана стали восемь человек. В настоящее время ситуация взята под контроль правоохранительных органов.

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