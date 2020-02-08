8 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

В стране мало охотников на должность районных и муниципальных руководителей. Конкурса практически нет и от этого качество их квалификации или компетентности объективно невысокое. Поэтому такие руководители боятся принимать самостоятельные решения без директив свыше и не проявляют инициативу даже там, где она крайне необходима на пользу гражданам.

Григорий Ванин, , 18:29 — REGNUM



Путь на дачу Валентина Андреева © ИА REGNUM

Начавшийся год не только високосный и потому по народным приметам рисковый, но и судьбоносный для России, судя по конституционным поправкам, которые уже обсуждаются в Госдуме и предлагаются гражданами перед всероссийским опросом, назначенным на 12 апреля. Что-то будет меняться к лучшему в нашей жизни и на бытовом уровне, возможно и в дачном вопросе.

Дачники, которые по-новому называются садоводами и огородниками, готовятся к очередному сезону. Но особой радости и энтузиазма это у них уже не вызывает, хотя так называемую дачную амнистию законодатели продлили до 1 марта 2022 года. Дело в том, что высокие расходы на межевание и технический план остались те же. Осталась та же морока с процедурой регистрации земельных участков и недвижимости. Все вместе для пожилых людей стало трудно разрешимой проблемой. К ней прибавилась и другая.

Для молодого поколения дачи давно стали неактуальными, особенно сады и огороды. Они предпочитают другой уклад жизни — городской или близкий к городскому. Да и более взрослое население тоже склоняется к этому. Пустеют деревни, пустеют и дачные поселки в формате СНТ и ОНТ. В языке властей появилась и новая аббревиатура ДНП — дачное некоммерческое партнерство.

Для обывателя эти тонкости не существенны. Дачник по традиции остается дачником. Но новые положения законов дают возможность и право обеспечить современный комфорт от владения участком и постройками на нем.

Но реализовать эти возможности в право даже самым стойким дачникам, не забросившим свое дачное хозяйство, практически не удается. Местной власти это не выгодно.

Дачный участок

Пример не для подражания

Москва и Московская область представляют собой образцовые для всей России регионы. Здесь формируется федеральное законодательство, которое применяется в московских городах и весях под пристальным наблюдением авторов законов и высоких чиновников. В этих регионах самая высокая концентрация юристов в административных структурах, то есть профессионалов у власти.

Казалось бы, что при таких обстоятельствах никаких проволочек или осложнений в реализации прав и возможностей дачников возникать не должно. Но они возникают. Как нигде, здесь можно найти множество подтверждений расхожей поговорке, что пороки законов компенсируются их неисполнением.

Происходит забавный правовой процесс: одни юристы формулируют правила и нормы на основании законов, а другие — их коллеги и даже однокурсники — формулируют отказы, отписки и отговорки, опираясь на те же законы. Такое положение ставит в тупик не только дачников, о проблемах которых говорят уже много лет, а их решения как не было, так и нет. Но и остальных граждан, кто стремится жить по закону. Бюрократия правит бал.

Более того, многие юристы оказались невостребованными и вынуждены оказывать частные услуги по регистрации имущества за особую плату. Хотя за ту же самую работу чиновник получает штатную зарплату. Но это, как говорится, присказка, а сказка впереди.

Вот живой пример к вопросу реализации возможностей и прав дачников. Пример типичный, взятый из жизни Клинского района Московской области.

Федеральный закон 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дает возможность СНТ, ОНТ и ДНТ присоединять свои земли к ближайшим городам и поселениям и, таким образом, становиться жителями этих городов и поселений со всеми их правами и обязанностями.

Обычно такой шаг связан с тем, что самоуправление товариществ терпит кризис из-за сокращения числа активных собственников. Да и желающих заняться общественной работой в правлении не осталось. Доходы падают по причине неплатежей с заброшенных участков. Товарищества разоряются. Нужна действенная власть. Это общий посыл. Он известен.

Чтобы войти в состав населенного пункта надо согласно процедуре, установленной законом, сначала перевести земли товарищества из разряда сельскохозяйственных угодий в земли под жилое строительство.

Приняв такое решение, собственники ДНП «Ногово» Клинского района обратились в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области с письмом о переводе их земель в земли населенных пунктов. Ответ из Министерства от 12 февраля 2019 года пришел положительный. Буквально: «Министерство считает возможным включить земельные участки с кадастровыми номерами такими-то в границы населенного пункта д. Ногово с изменением категории земель на земли населенного пункта». Ответ был подписан заместителем министра В. И. Леоновым.

Это обнадеживало. Перевод земель в другую категорию открывало возможности по жилищному строительству на этих землях. Земли и имущество общего пользования, а также заброшенные участки передавались бы под юрисдикцию местной власти безвозмездно, как невостребованные, и их можно было бы продать или передать новым собственникам.

Чтобы завершить эту процедуру, требовалось внести изменения в генеральный план муниципального образования. Для этого надо было обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, что и было сделано. Федеральный закон 217-ФЗ обязывает государственные, региональные и муниципальные органы власти способствовать собственникам земельных СНТ, ОНТ и ДНТ в подобном реформировании своего статуса, согласно этому же закону. Причем и за счет федеральных средств. Но радоваться было рано.

Прямая речь

На пути к изменению земельного статуса и присоединения ДНТ к д. Ногово встала муниципальная администрация. Во всяком случае от администрации городского округа Клин пришел не радостный ответ, подписанный заместителем главы администрации В. В. Кондратьевым и датированный 9 декабря 2019 года.

Ответ стоит того, чтобы его процитировать.

«Обращения собственников территории ДНП «Ногово», поданные в рамках

проведенных общественных обсуждений по рассмотрению проектов генерального плана и Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Клин, были включены в протоколы общественных обсуждений. Результаты общественных обсуждений направлены в адрес заказчика генерального плана и Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Клин Московской области — Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области».

Казалось бы, почин сделан и осталось ждать результата — утверждения генерального плана с поправками.

Но далее следует фактический отказ: «Дополнительно сообщаем, что комиссией по вопросу рассмотрения проектов генерального плана и Правил землепользования и застройки территории было принято решение о нецелесообразности включения территории ДНП «Ногово» в границы населенного пункта… ввиду образования дополнительной нагрузки на инженерно-транспортную инфраструктуру близлежащего населенного пункта, а также отсутствия проекта планировки территории, разработанного и утвержденного в установленном законом порядке».

Странная формулировка целесообразности отказа. Дело в том, что территория ДНТ и дороги оборудованы по нормам СНиП и передаются безвозмездно в инфраструктуру населенного пункта. Что касается нагрузки на «инженерно-транспортную инфраструктуру близлежащего населенного пункта», как сказано в ответе, то дачники не один десяток лет пользуются этой инфраструктурой не только в Ногово, а по всей Московской области. Что тут меняется?

Дача

Из ответа также следует, что «На сегодняшний день генеральный план и Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Клин не утверждены. В настоящее время Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области совместно с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области рассматривает все поступившие на общественных обсуждениях предложения (вероятно, в том числе заявление ДНТ — ред.) и замечания по проектам генерального плана и Правил землепользования и застройки территории городского округа Клин для принятия окончательного решения».

Тут бы администрации с ее юристами следовало бы дать рекомендации пошаговых действий со стороны ДНТ, какие надо сделать для положительного решения проблемы, чтобы принять окончательное решение и исполнить федеральный закон надлежащим образом. Без этого официальный ответ превращвется в юридически оформленный бюрократический кукиш. Но время для исправления ситуации пока еще есть.

Надо заметить, что областное местное начальство щедро раздавало бросовые земли и продавало земли пахотные под дачи горожан Москвы и области. Конечно же, это делалось с выгодой для области. Но как только собственники участков, ставшие садоводами и огородниками, захотели воспользоваться возможностью улучшить свое положение при поддержке региональной и местной власти, как тут же получили отказ по причине «нецелесообразности».

Сам Федеральный закон 217-ФЗ, декларируя новые возможности и правила, связанные с переходом дачников в садоводы и огородники, не устанавливает, являются ли эти возможности неоспоримым правом. Из-за этого затронутая проблема повисает в воздухе не только в Московской области. Чиновники либо устраняются от ее решения, перепоручая малокомпетентным подчиненным исполнителям, либо решают ее с выгодой для себя в зависимости от «цены вопроса», как это сложилось за годы всяких реформ.

В этой связи, хотелось бы напомнить и о другой проблеме, которая обсуждается на высоких совещаниях и не раз затрагивалась в СМИ. В стране мало охотников на должность районных и муниципальных руководителей. Конкурса практически нет и от этого качество их квалификации или компетентности объективно невысокое. Поэтому такие руководители боятся принимать самостоятельные решения без директив свыше и не проявляют инициативу даже там, где она крайне необходима на пользу гражданам.