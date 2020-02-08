Бангкок, , 18:24 — REGNUM Российские дипломаты выясняют, находились ли граждане Российской Федерации в торговом центре (ТЦ) в Таиланде, где произошла стрельба. Об этом говорится в сообщении посольство РФ в Таиланде на странице в соцсети Facebook.

«Преступник укрывается в местном ТЦ, удерживая несколько заложников, — говорится в сообщении российской дипмиссии. — Посольство выясняет у властей обстоятельства произошедшего, в том числе были ли там российские граждане».

Отмечается, что от основных туристических районов Таиланда город Накхонратчасима находится вдалеке.

Ранее газета «Тхаи Рат» со ссылкой на источники в полиции сообщила, жертвами стрельбы в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда стали уже 17 человек.

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