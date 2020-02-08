Бангкок, , 18:22 — REGNUM Число пострадавших в результате стрельбы в тайском городе Накхонратчасима (Корат) достигло 21 человек, об этом 8 февраля сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также журналисты подчеркивают, что погибших в перестрелке зафиксировано 17 человек.

В настоящее время преступник удерживает в заложниках 20 человек, причины его поведения до сих пор неясны. Силовики оцепили здание вокруг торгового центра, где он находится.

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