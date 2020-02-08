Москва, , 17:34 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ежегодно в России ошибки врачей приводят к осложнениям для 70 тыс. пациентов, об этом 8 февраля он заявил на заседании совета ректоров медицинских вузов.

«Мы теряем — я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду — но это, фактически, на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год», — заявил Мурашко.

Министр привел ряд примеров непрофессионализма сотрудников медицинских служб, которые привели к летальным исходам пациентов. В частности, от неправильного применения лидокаина в год умирает около 25 человек.

Итогом обсуждения данной проблемы стало поручение со стороны Мурашко о включении вопросов безопасности медицинской помощи в программу обучения в вузах.

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