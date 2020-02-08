Шанхай, Китай, , 17:12 — REGNUM Власти крупнейшего китайского города Шанхай запретили местным жителям находиться в общественных местах без медицинских масок. Об этом 8 февраля сообщили власти страны в микроблоге Weibo.

«Любой человек в общественных местах этого города должен носить маску и не препятствовать измерению температуры. В случае отказа сотрудничать и нарушения порядка правоохранительные органы начнут строгое разбирательство», — говорится в сообщении.

Ранее китайские СМИ заявили о том, что 35 пациентов, переболевших новым коронавирусом, были выписаны из медицинских учреждений Шанхая после выздоровления.

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