Бангкок, , 17:05 — REGNUM Военнослужащий, устроивший стрельбу в городе Накхонратчасима (Корат) в Таиланде, должен быть задержан. Об этом, как передает Thai Rath News, сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, обращаясь к руководству армии.

«Премьер-министр отслеживает ситуацию со стрельбой в Корате», — пишут журналисты издания.

По их данным, политик Чан-Оча потребовал от военных немедленно задержать солдата, устроившего стрельбу.

Ранее яд местных СМИ сообщил, что на северо-востоке Таиланда капрал Джакрапант Томма устроил стрельбу. ЧП произошло на военной базе в городе Накхонратчасима.

По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек.

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