Красноярск, , 16:48 — REGNUM В Красноярске 68 курсантов — воспитанников учебно-военного центра Сибирского федерального университета 8 февраля получили дипломы СФУ и звание лейтенанта. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской епархии РПЦ.

На торжественной церемонии, прошедшей в городском Дворце труда и согласия, выпускникам был зачитан приказ о присвоении офицерского воинского звания и вручены дипломы, после чего к новоиспечённым лейтенантам с пастырским словом обратился митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

«В Святом Евангелии мы читаем: «Много званных, мало избранных» (Мф. 20:16). Вы, дорогие братья и сестры, — избранные. Вас избрала Родина для защиты своих рубежей, и вы сами избрали путь служения ей. Служба офицера — это сосредоточение русского духа; духа доблести и милосердия, героизма и любви к Отечеству», — сказал Пантелеимон.

На церемонии присутствовали депутат Государственной Думы от Красноярского края, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»), генерал армии запаса Владимир Исаков, директор Военно-инженерного института СФУ, доктор технических наук, полковник запаса Евгений Гарин, родственники и гости.

Наиболее отличившимся выпускникам были вручены памятные медали «75 лет Подвига Подольских курсантов».