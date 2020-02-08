Токио, , 16:33 — REGNUM Мужчина, который ранее заразился коронавирусом нового типа 2019-nCoV от туристов из Китая, выздоровел в Японии. Об этом сообщает местная газета Nihon Keizai со ссылкой на данные префектуры Нара.

По данным журналистов, 60-летний мужчина, не посещавший Китай, стал первым заразившимся коронавирусом нового типа в стране.

Известно, что пожилой житель страны, выписанный из больницы 8 февраля, работал водителем туристического автобуса в японском городе Нара.

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля министр здравоохранения Франции Аньес Бузен подтвердил пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в стране. По его словам, среди заражённых четверо взрослых и один ребёнок.

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