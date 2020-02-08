Рига, , 16:01 — REGNUM Задержанную правоохранительными органами Дании и обвинённую в ЮАР в похищении детей Кристину Мисане планируют экстрадировать в будущую среду, 12 февраля. В Южной Африке Мисане грозит 15 лет тюремного заключения, пишет портал nra.lv.

Выдача Мисане может произойти за 2 два дня до начала разбирательство её дела в окружном суде Дании. Протестуя против выдачи в ЮАР Кристина Мисане начала голодовку. Представители Мисане подали иск об освобождении гражданки Латвии в связи с тем, что возможный срок наказания она уже отбыла пока шло рассмотрение дела. Латвийские политики и официальные лица, включая президента страны Эгила Левитса, премьер-министра Кришьяниса Кариньша, министра юстиции Яниса Борданса неоднократно обращались к властям Дании с просьбой остановить экстрадицию Мисане в ЮАР и позволить ей отбыть возможное наказание в Латвии. Всякий раз позиция датских официальных лиц заключалась в том, что никто в королевстве не может повлиять на решение суда.