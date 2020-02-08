Рига, , 15:57 — REGNUM По заявление министра Сообщений Латвии Талиса Линкайтса прокуратура возбудила уголовное дело против государственного предприятия АО Latvijas dzelzceļš (LDz — Латвийские железные дороги) о противозаконном создании в структуре компании управляющей институции в результате деятельности которой государству был причинён ущерб не менее 962 221 евро, пишет портал LSM

В том числе, речь идёт об огромных компенсациях, которые при увольнении были выплачены бывшему председателю правления LDz Эдвину Берзиньшу — 250 000 евро и члену Правления LDz Айвару Стракшу — 200 000 евро. В LDz долгое время функционировал и до сих пор, несмотря на принятое решение Конституционного суда, не ликвидирован Президентский Совет. Именно решения этого Совета являлись юридическим основание для выплат таких больших и сомнительных компенсаций.