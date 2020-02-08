Рига, , 15:43 — REGNUM В преддверии весны и нового курортного сезона опубликовано сколько человек в прошлым летом забыли купить пропуск для своего автомобиля при въезде в Юрмалу и были оштрафованы, пишет портал LSM.

Платный въезд в Юрмалу обычно действует в период с 1 апреля по 1 октября. Стоимость пропуска для автомобиля 2 евро в сутки. Пропуск необходимо купить в течение дня после пересечения территориальной границы Юрмалы, но не позже 23:59 этого дня. Это можно сделать с помощью мобильного приложения, или в 4 контрольно-пропускных пунктах. В прошлом сезоне за свою забывчивость получили административные протоколы и были оштрафованы более 20 000 человек. Штраф составляет 50 евро за один неоплаченный день. Платный въезд не относится к горожанам и тем, кто владеет недвижимостью или землёй в Юрмале.