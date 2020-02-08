Тюмень, , 15:18 — REGNUM В Тюмени будет демонтирован ледяной дворец на Цветном бульваре из-за того, что он подтаял. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ горадминистрации.

Вход в ледовый городок в Тюмени закрыт Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Оттепель, посетившая Тюмень на текущей неделе, привела в негодность горки и ледяные фигуры в городке. Специалисты службы заказчика по благоустройству Центрального административного округа Тюмени больше не могут поддерживать в безопасном состоянии ледовый городок, который изрядно «подплавился».

Городок обновлялся практически каждой ночью. Но в оттепель горки испортились до опасного для жизни и здоровья детей и взрослых состояния. Было решено демонтировать новогоднее убранство.